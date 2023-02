Due boccette in tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due boccette in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLIERA

Significato/Curiosita : Due boccette in tavola

Il gioco delle boccette è una specialità di biliardo all'italiana. si tratta del più classico dei giochi che si effettuano su un biliardo senza l'ausilio...

oliera una oliera è un contenitore destinato a contenere e servire olio. è una piccola bottiglia a fondo piatto con un collo stretto. l'oliere hanno spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

