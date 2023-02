È un dramma se non si apre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un dramma se non si apre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARACADUTE

Significato/Curiosita : E un dramma se non si apre

Potere civile e potere spirituale è stato posto dalla critica come piano essenziale di lettura del dramma teatrale. l'azione del dramma si sviluppa tra...

paracadute ad ala il paracadute è un'attrezzatura utilizzata per scopi civili e militari, costruita in vari tipi di stoffe o materiali sintetici e che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

