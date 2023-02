Si dice di intelligenza vivace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di intelligenza vivace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PRONTA

Significato/Curiosita : Si dice di intelligenza vivace

Persona particolarmente vivace intellettualmente e astuta capace di escogitare sempre nuovi trucchi e inganni. si usa anche nel caso di un bambino discolo...

pronto... lucia è un film del 1982 diretto da ciro ippolito e ambientato a napoli. tonino, fidanzato di lucia, emigra in austria per lavorare in miniera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

