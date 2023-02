Determina il funzionamento di certi accendigas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determina il funzionamento di certi accendigas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PIEZOELETTRICITÀ

Significato/Curiosita : Determina il funzionamento di certi accendigas

Piezoeletricità piezoelettricità, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) piezoelettricità / piezoelettricità (altra versione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

piezoelettricita piezoelettricità s. f. comp. di piezo- e elettricità. – In fisica, fenomeno per cui alcuni corpi cristallini, detti cristalli piezoelettrici (per es. il quarzo, e più in generale ogni cristallo privo di centro di simmetria), si polarizzano elettricamente (ovvero sulle facce opposte di una piastrina del cristallo si formano cariche di segno opposto, dando luogo a una differenza di potenziale

Altre definizioni con determina; funzionamento; certi; accendigas; Contenere entro determina ti limiti; Originaria di un determina to luogo; L Opec ne determina la produzione; Ipersensibile a una determina ta sostanza; Il cattivo funzionamento delle strutture ospedaliere; Messa a punto del funzionamento d una macchina; Dispositivo per il funzionamento automatico di un elettrodomestico; L innalza un cattivo funzionamento renale; L importanza di certi piani; Struttura per concerti e partite di basket; Ortaggio che certi non capiscono; È su certi berretti; Cerca nelle Definizioni