Il deposito della nave - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CAMBUSA

Significato/Curiosita : Il deposito della nave

Colpire la nave da un solo lato per causarne il capovolgimento - e 10 bombe prima che, verso le 14:20, esplodesse il deposito munizioni n.1. la nave si abbatté...

cambusa della uss panaman la cambusa, (dall'olandese kombuis), cucina della nave nel lessico nautico, indica lo spazio destinato, all'interno delle navi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Una quantità di merce in deposito ; Si formano per accumulo di materiali detritici o per deposito chimico; deposito di cloruro di sodio; Grosso deposito di merci; La mèta della nostra gita 4741 Macerata; Un arrossamento della pelle; Si occupa della cosa pubblica; È il principio della xerografia; Prendere posto sulla nave ; Tiene in rotta la nave ; Discussa nave da caccia; nave che dispone di un ampio ponte di volo;