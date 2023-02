Decidono la formazione che scenderà in campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decidono la formazione che scenderà in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ALLENATORI

Significato/Curiosita : Decidono la formazione che scendera in campo

A scendere in campo per la lega, sia pure per solo 3 partite, con i new york knicks, ma fu solo con l'ingresso degli afroamericani che infranse la barriera...

Citazioni sugli allenatori wikizionario contiene il lemma di dizionario «allenatore» wikimedia commons contiene immagini o altri file sugli allenatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con decidono; formazione; scenderà; campo; decidono gli investimenti dei fondi; decidono in campo; decidono sulla reità dell imputato; Le gare che decidono ; Precede 24 nel nome di un canale televisivo di informazione ; Il genere televisivo che spettacolarizza l informazione ; Una pellicola che unisce fiction e informazione ; Un avviso all indagato: informazione di __; Riparano il campo di calcio; Un calciatore del centrocampo ; campo di prigionia nazista per militari; Famoso monumento che fu eretto nel campo Marzio; Cerca nelle Definizioni