L ha davanti il pianista - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TASTIERA

L ha davanti il pianista

; kiev, 1º ottobre 1903 – new york, 5 novembre 1989) è stato un pianista e compositore ucraino naturalizzato statunitense. nonostante horowitz affermasse...

Vista dall'alto di una tastiera alfanumerica con layout statunitense di tipo qwerty. la tastiera, in informatica, è una periferica di input del computer... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

tastiera tastièra s. f. der. di tasto. – 1. a. La parte del pianoforte, dell’organo, del clavicembalo e di strumenti simili, anche elettronici, formata dall’insieme dei tasti, che possono avere varia ’uso odierno, l’insieme degli strumenti elettronici a tasti; la denominazione è talora estesa anche agli strumenti a percussione con tastiera di lamine, come, per es., il vibrafono. b. L’insieme dei tasti negli strumenti a corde pizzicate e a plettro CATEGORIA: MILITARIA tastiera ta'stjra s. f. der. di tasto. - 1. mus. a. insieme delle leve usate per produrre note nel pianoforte, nell'organo e sim. tasto. b. insieme dei tasselli collocati sul manico degli strumenti a corde pizzicate e a plettro tasto, traversina. c. ogni tipo di strumento musicale, spec. elettronico, azionato da tastiere moog, organo, piano. 2. estens. serie dei tasti di comando

