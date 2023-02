Cuocere la carne nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cuocere la carne nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LESSARE

Significato/Curiosita : Cuocere la carne nell acqua

Uel quibuscumque carnibus" per la tria genovese soffriggi delle cipolle con dell’olio e mettile in acqua bollente a cuocere e versavi delle spezie e colora...

Conservato in frigorifero (o congelato) fino all'uso. in ogni caso per lessare in court bouillon si partirà sempre dal liquido freddo. nel caso il pesce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

