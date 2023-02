Costringe un funzionario a cambiare città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe un funzionario a cambiare città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TRASFERIMENTO

Significato/Curiosita : Costringe un funzionario a cambiare citta

Frequentato o telefonato a sospetti mafiosi, il che costringe boss e uomini d'onore a mantenere un basso profilo per non venire scoperti. di conseguenza...

Veda trasporto (disambigua)#scienza trasferimento (diritto processuale) – nel diritto processuale trasferimento – nel diritto del lavoro trasporto –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

