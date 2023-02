La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARKOUR

Significato/Curiosita : La corsa acrobatica in cui si devono superare muri panchine scale..

Tracciatore impegnato in un «volteggio della scimmia» (kong vault) il parkour (/pa.'ku/) è una disciplina sportiva nata in francia a partire dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con corsa; acrobatica; devono; superare; muri; panchine; scale; Una corsa fra contrade; Di solito è percorsa da un fiume; La fa ai box l auto da corsa ; Gli atleti che alternano corsa e salto; La nostra più famosa pattuglia acrobatica ; La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale; La pattuglia acrobatica della nostra Aeronautica; devono la fama al loro cuoco; Le mele che si devono scartare; Anni che si devono avere per bere alcol in USA; devono venire letti per poter essere ascoltati; superare nuovamente... un passo montano; Aiuta gli invalidi a superare barriere architettoniche; Regolo da superare nel salto in alto; Ne dovette superare dodici anche Asterix; Chiazza i muri della casa malsana; S abbarbicano sui muri ; Permettono di fissare le viti nei muri ; Il colore ... per i muri ; La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine , scale; Quello urbano è composto da panchine e fontane; Quello urbano comprende panchine e lampioni; Informa il telecronista sui movimenti nelle panchine ; Un intermezzo tra due scale ; Quella fiscale esaspera i contribuenti; Barra a cui appoggiarsi salendo le scale ; Nelle scale a mano; Cerca nelle Definizioni