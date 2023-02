Le consonanti in dazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in dazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DZ

Significato/Curiosita : Le consonanti in dazio

Bortolo, porta costruita in epoca veneziana (precisamente nel 1455), più che per scopo difensivo, era la barriera per il dazio. testimone anch'essa dei...

– fonema dell'alfabeto ipa, che indica un'affricata alveolare sonora dz – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua dzongkha dz – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

