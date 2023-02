Con poco fanno il poncho - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con poco fanno il poncho. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NH

Significato/Curiosita : Con poco fanno il poncho

Iniziava con ponch e jon in pattuglia di routine o dopo essere stati assegnati ad una località come malibu o sunset strip. nel briefing alla centrale il sergente...

L'nhi nh90 (nato helicopter per gli anni novanta) è un elicottero multiruolo biturbina medio con rotore a quattro pale, sviluppato a partire dagli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Per poco non è zero; Il salume detto capoco llo; Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo; Lo sceglie il capoco mico; fanno dondolare la barca; Con l asta si fanno più alti; Se ne fanno pipe pregiate; Sedici fanno una libbra; Una parola come "poncho "; In fondo al poncho ;