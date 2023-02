Si fa con il filo spinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa con il filo spinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RETICOLATO

Significato/Curiosita : Si fa con il filo spinato

Legno, coperto con lunghi chiodi in ferro o legno, ed eventualmente filo spinato. il suo nome deriva dalla regione dei paesi bassi della frisia dove furono...

Un muro esterno della villa adriana (prima metà del ii secolo. l'opera reticolata (opus reticulatum o reticolatum) è una tecnica edilizia romana tramite... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

