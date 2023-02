Un comune amuleto contro il malocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un comune amuleto contro il malocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CORNO

Significato/Curiosita : Un comune amuleto contro il malocchio

Raffigurazione del malocchio in un antico mosaico romano il malocchio è una delle tradizioni popolari più radicate, che tratta la superstizione del potere...

Il corno è uno strumento musicale a fiato che fa parte della famiglia degli aerofoni e della sottofamiglia degli ottoni con canneggio conico. viene anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

