Si comanda con il volante - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : STERZO

Significato/Curiosita : Si comanda con il volante

Cercando altri significati, vedi volante (disambigua). vari volanti di una fiat 500 del 2007 il volante di una ferrari f430 con airbag, avviamento, regolatore...

La pratica selvicolturale, vedi taglio a sterzo. sistema di sterzo di un'auto. l'impianto sterzante o sterzo è l'insieme di elementi meccanici che garantiscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

sterzo1 stèrzo1 s. m. der. di sterzare1. – L’azione dello sterzare, del diradare: taglio a sterzo o da dirado, sistema di taglio dei polloni dei cedui, per lo più di faggio e di leccio: consiste nell’abbattere, all’atto della ceduazione, soltanto i polloni più sviluppati, lasciando in vita gli altri, che saranno a loro volta abbattuti quando avranno raggiunto le dimensioni volute. Trattare a s., un albero o un ceduo, praticarvi il taglio a sterzo. sterzo 'strtso s. m. dal longob. sterz 'manico dell'aratro'. - 1. aut. dispositivo che permette di comandare le ruote direttrici di un veicolo stradale per ottenere il cambiamento della direzione di marcia: uno s. duro; dare un colpo di s. volante. 2. estens., non com. atto e effetto dello sterzare STERZATA 1.

