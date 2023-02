I colorati drappi dell isola di Giava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I colorati drappi dell isola di Giava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BATIK

batik indonesiano il batik è una tecnica usata per colorare i tessuti e altri oggetti come i vasi, mediante la copertura delle zone che non si vogliono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

I colorati drappi di Giava; drappi figurati per pareti; I colorati drappi di Giava; drappi di seta lavorati a fiorami; drappi lavorati a fiorami;