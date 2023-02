Cola dalla bocca dei neonati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cola dalla bocca dei neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BAVA

Significato/Curiosita : Cola dalla bocca dei neonati

Spessa; essa ha effettivamente colore biancastro, ma nella maggior parte dei neonati è sottile e quasi invisibile. paolo minucci, nelle sue note al malmantile...

Mario bava mario bava (sanremo, 31 luglio 1914 – roma, 27 aprile 1980) è stato un regista, direttore della fotografia, effettista e sceneggiatore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Una piccola scheda per il telefonino; San __: morì alla Porziuncola ; Tubero ricco di fecola ; Cane tedesco di taglia piccola o media foto; _ dalla Zorza: e maestra di bon ton in tivù; Suono che giunge dalla chiesa; Avviso di pagamento ricevuto dalla banca; Pende dalla prua della nave; Si mette in bocca ai neonati; Ha la bocca sul collo; Penzola nella bocca ; Aprir bocca , respirare; Si mette in bocca ai neonati ; Si impongono ai neonati ; Sono fra i prodotti più pubblicizzati per neonati ; Prodotti per neonati ;