Città industriale belga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città industriale belga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Citta industriale belga

Disambiguazione – "belga" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi belga (disambigua). coordinate: 50°38'28n 4°40'05e / 50.641111°n 4...

liegi (in francese: liège, in vallone: lidje, in olandese: luik, in tedesco: lüttich) è una città francofona del belgio, capoluogo dell'omonima provincia...