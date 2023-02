Città del Modenese ricca di industrie tessili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del Modenese ricca di industrie tessili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARPI

Significato/Curiosita : Citta del modenese ricca di industrie tessili

modenese. in quanto antica capitale dei domini estensi, la cucina di corte della città ha decisamente influenzato lo sviluppo delle cucine modenese e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carpi (disambigua). carpi (chèrp in dialetto carpigiano) è un comune italiano di 71 861 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con città; modenese; ricca; industrie; tessili; La città con più Etiopi; città tra Basilea e Zurigo; La città che fu detta Molotov; La città -Stato greca; Vino del modenese ; Nota località del modenese ; Paese modenese della Ferrari; Comune del modenese stato sovrano dal 1310 al 1711; Persona ricca e famosa; Materia nel cervello ricca di neuroni; Materia ricca di neuroni nel cervello; ricca rdo, re fratello di Giovanni Senza Terra; industrie legate all edilizia; La Melara tra le grandi industrie ; industrie che riforniscono i cantieri edili; Tipo di industrie che lavorano per nutrirci; Particolari fibre tessili artificiali; Sono uguali nei tessili ; Con quelle tessili si fanno stoffe; Macchine per lavorare fibre tessili ; Cerca nelle Definizioni