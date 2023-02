La città con più Etiopi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con più Etiopi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ADDIS ABEBA

Significato/Curiosita : La citta con piu etiopi

Emerse nelle odierne etiopia del nord ed eritrea. secondo il libro di axum, la prima capitale del regno fu mazabe, costruita dagli etiopi, figli di cush. il...

addis abeba (amarico: , addis abäba [ad'dis 'aßßa] ascolta[·info], con significato di "nuovo fiore"; oromo: finfinne, un onomatopea che indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

