Circolano in India - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : RUPIE

Significato/Curiosita : Circolano in india

Le cose necessarie alla vita, i mezzi che circolano in questo organismo, giustificano questa immagine, in quanto richiamano alla mente il sistema circolatorio...

Banconota da 10 rupie. questa fu seguita da quelle da 20 rupie il 1864, da 5 rupie il 1872, da 10.000 rupie il 1899, da 100 rupie il 1900, da 50 rupie il 1905... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

