Chino, piegato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chino, piegato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ABBASSATO

Significato/Curiosita : Chino piegato

Prigione, che non cantava, che beccava tristamente il suo miglio, che aveva piegato la testolina sotto l'ala ed era morta. ecco perché l'ho intitolata: storia...

Detta "dal volo abbassato". «d'azzurro al semivolo abbassato d'oro». fascia abbassata (stemma della famiglia novellini) capo abbassato sotto un altro capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con chino; piegato; Lo è il Bacchino in un dipinto di Caravaggio; Il torero cantato allo Zecchino d Oro; Li scrisse Gioachino Belli; Film di Luchino Visconti; piegato in avanti, prono; Strumento con due piatti impiegato per pesare; Un impiegato delle ambasciate; Legno impiegato dai liutai; Cerca nelle Definizioni