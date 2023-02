C è chi lo preferisce al sashimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi lo preferisce al sashimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SUSHI

Significato/Curiosita : C e chi lo preferisce al sashimi

Giappone le larve e le pupe dei calabroni sono considerate una prelibatezza. esse sono mangiate fritte, o come una specie di sashimi di calabroni. recentemente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sushi (disambigua). il sushi ( o pronuncia giapponese [si] o [si], in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con preferisce; sashimi; A volte si preferisce a fino; C è chi li preferisce alla pasta; C è chi ancora li preferisce ai CD; C è chi lo preferisce integrale; Si serve a fettine con sushi e sashimi ; Servono sushi, sashimi e tempura; Piatto simile al sashimi ; E’ simile al sashimi ; Cerca nelle Definizioni