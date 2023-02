Si dà in caso di pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà in caso di pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALLARME

Significato/Curiosita : Si da in caso di pericolo

Accertare caso per caso se il bene giuridico oggetto del reato sia stato interessato da un effettivo pericolo o meno. in caso di mancato pericolo, il reato...

