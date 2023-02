Casa statunitense di auto elettriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa statunitense di auto elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TESLA

Significato/Curiosita : Casa statunitense di auto elettriche

Un'azienda multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. è chiamata...

Nikola tesla a 34 anni (1890 circa), fotografia di napoleon sarony nikola tesla (in serbo: ; smiljan, 10 luglio 1856 – new york, 7 gennaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

La tipica casa degli Inuit; Li accoglie il padrone di casa ; La casa dei duchi d Aosta; Liquore da molti fatto in casa ; L Ezra celebre poeta statunitense del secolo scorso; Nome di missili di fabbricazione statunitense ; __ Grande, cantautrice, attrice e popstar statunitense ; Nota casa cinematografica statunitense ; Una striscia auto stradale; Il telaio dell auto ; Vende optional per auto ; Brescia sulle auto ; Hanno sostituito le torce elettriche - antitesi; Non hanno di certo sostituito le torce elettriche ; Sistema di collegamento fra reti elettriche ; Si sfruttano con centrali idroelettriche ;