Caratterizza certi questionari e test universitari - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : RISPOSTA MULTIPLA

Significato/Curiosita : Caratterizza certi questionari e test universitari

Aspetti caratterizza la tua opinione sull'ereditabilità delle differenze bianco-nere nel qi" 661 ricercatori hanno restituito il questionario e di questi...

Le domande a opzione multipla sono una tipologia di domande a risposta chiusa, usata nei test per l'educazione, nelle elezioni (bisogna scegliere tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

