La capisce chi sa intuire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capisce chi sa intuire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTIFONA

Significato/Curiosita : La capisce chi sa intuire

Cataloga uno per uno, sa intuire molto di loro e, in particolare, riesce a dedurre i loro mestieri e la loro posizione sociale. la descrizione della folla...

Contiene il lemma di dizionario «antifona» wikimedia commons contiene immagini o altri file su antifona (en) antifona, in catholic encyclopedia, robert... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con capisce; intuire; Disegni di cui non si capisce nulla; capisce pochissimo; Chi è acuto capisce le cose così; Non ne capisce uno chi non capisce niente; intuire qualcosa immediatamente: mangiare la __; Cerca nelle Definizioni