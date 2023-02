Cane tedesco di taglia piccola o media foto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cane tedesco di taglia piccola o media foto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PINSCHER

Significato/Curiosita : Cane tedesco di taglia piccola o media foto

Da il meme di internet doge. foto di shiba inu cucciolo di shiba inu lo shiba è un cane di taglia piccola. le femmine hanno un'altezza di circa 36,5 cm...

pinscher è una razza canina di origine tedesca riconosciuta dalla fci (standard n. 184, gruppo 2, sezione 1). la data di nascita della razza pinscher... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

