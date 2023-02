Cambiano la sagra in lagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano la sagra in lagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LN

sagra del riso, sannazzaro de' burgondi; giugno: sagra della cipolla rossa de.co., breme; giugno: sagra dello spiedino, torre beretti; giugno: sagra della...

Partito politico italiano ln – codice vettore iata di libyan arab airlines ln – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua lingala ln – comando unix per la creazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

ln – In matematica, simbolo spesso usato come abbreviazione di logaritmo naturale, cioè di logaritmo in base e (v. anche log).

Altre definizioni con cambiano; sagra; lagna; Si scambiano discorrendo; cambiano gli amori... in altri; cambiano la scena in arena; Si cambiano ... con le botte; sagra allestita in piazza; Lo è La sagra della primavera; Il Santo al quale è dedicata la sagra paesana; Ha la sua sagra a settembre; Le lagna nze di Carducci; Dà nome alla valle di Alagna e Scopello; Rimprovero, lagna nza; lagna rsi; Cerca nelle Definizioni