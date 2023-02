Cambiano cigli in chiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano cigli in chiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HA

Significato/Curiosita : Cambiano cigli in chiglia

hå – comune norvegese della contea di rogaland ha – provincia del bhutan ha – gola situata nella parte meridionale dell'isoala di creta, in grecia high... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con cambiano; cigli; chiglia; cambiano la sagra in lagna; Si scambiano discorrendo; cambiano gli amori... in altri; cambiano la scena in arena; Si fa sul cigli o della strada; Un giacigli o per implumi; Attorcigli are insieme; Giacigli o sospeso; Si chiude con la chiglia ; Ha la conchiglia bivalve; La dea dipinta in una conchiglia da Botticelli; Disco che sigilla la conchiglia dei molluschi;