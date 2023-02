Breve sequenza di preghiere - antitesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve sequenza di preghiere - antitesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOVENA

Significato/Curiosita : Breve sequenza di preghiere - antitesi

Predicazione e i suoi atti contro il formalismo e le regole di purità formale sono in totale antitesi con quanto si sa degli esseni; lo storico delle religioni...

Dell'immacolata concezione. la novena di natale inizia il 16 dicembre e si conclude il giorno della vigilia. durante questa novena, che richiama i nove mesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con breve; sequenza; preghiere; antitesi; Citazione... scritta in breve ; Passioni di breve durata; Padiglione in breve ; La corrente di Tzara... in breve ; Una sequenza di parole; È composta da toni e semitoni in sequenza ; Una serie di curve in sequenza fra; Particolare sequenza di segmenti; Conclude molte preghiere ; Cicli di giorni di preghiere ; Lunghe preghiere di supplica; preghiere ... poetiche; Individuo perfettamente integrato nella società - antitesi ; Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi ; Camminano con lunghe falcate - antitesi ; Un torrente d Italia - antitesi ; La esercita chi non vale nulla - antitesi ; Cerca nelle Definizioni