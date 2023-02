I bocconi duri da mandar giù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I bocconi duri da mandar giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMARI

I bocconi duri da mandar giu

mandare (andare) a carte quarantotto mandare in sconquasso, mandare all'aria. mandare all'aria far fallire. mandare a catafascio far fallire, mandare...

L'omonimo conte, patriota e senatore, vedi michele amari (1803-1877). michele benedetto gaetano amari (palermo, 7 luglio 1806 – firenze, 16 luglio 1889)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con bocconi; duri; mandar; Lo sono i... bocconi duri da mandar giù; I bocconi che celano gli ami; Lo sono i bocconi duri da mandar giù; bocconi per i pesci; Come i cibi duri da masticare; Lo sono i... bocconi duri da mandar giù; duri ... come certi colletti; Bruschi, duri nei modi; Lo sono i... bocconi duri da mandar giù; Parlano il mandar ino; Domandar e... nel dialetto di Montalbano; Vuol essere il solo a comandar e; Cerca nelle Definizioni