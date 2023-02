L ha bianca chi può decidere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha bianca chi può decidere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARTA

Significato/Curiosita : L ha bianca chi puo decidere

D'apertura i due giocatori ne fanno entrambi uno e chi fa ritornare più velocemente la bianca indietro può decidere se tirare o lasciare l'inizio del frame all'avversario...

Ondulato carta velina carta crespa carta glassine carta igienica carta da parati carta carbone carta gommata carta adesiva carta da cucina carta vellutata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Il Joe alla Casa bianca ; L imbianca mento dei capelli; Colpì bianca neve; Se è bianca non spara; __ di guerra = uno che sa decidere in fretta; Per decidere , gli si taglia la testa; L ha bianca chi può decidere ; Non sapersi decidere ;