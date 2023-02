Si beve prima dei pasti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si beve prima dei pasti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APERITIVO

Significato/Curiosita : Si beve prima dei pasti

Italiano al bar l'aperitivo è una bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito. può essere una bevanda miscelata o non...

Classico aperitivo italiano al bar l'aperitivo è una bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito. può essere una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con beve; prima; pasti; Non ne usa chi beve il caffè amaro; La stagione in cui si beve di più; Lo beve chi... non vuole esagerare; Un moderno locale in cui si balla e si beve birra; La prima donna all opera; Si fa prima di salpare; La prima donna all opera; Uno si convertì prima di morire crocifisso con Gesù; __ Knam, popolare pasti cciere della TV; Lo sono i prodotti della pasti cceria; L aroma del pasti s; Un gran pasti ccione; Cerca nelle Definizioni