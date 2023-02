Si beve gassata o naturale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si beve gassata o naturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACQUA

Significato/Curiosita : Si beve gassata o naturale

Dr pepper è una bevanda gassata analcolica di tipo soft drink distribuita negli usa, in inghilterra, in sud america e in alcuni paesi europei dalla dr...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi acqua (disambigua). l'acqua è un composto chimico di formula molecolare h2o, in cui i due atomi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con beve; gassata; naturale; Si beve prima dei pasti; Non ne usa chi beve il caffè amaro; La stagione in cui si beve di più; Lo beve chi... non vuole esagerare; L acqua con le bollicine, detta anche gassata ; Una bibita gassata ; Acqua gassata per long drink; gassata , spumeggiante; Un nostro confine naturale ; L agricoltura più naturale ; Combustibili: gas naturale , carbone e petrolio; Affettato, non naturale ; Cerca nelle Definizioni