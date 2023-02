Barletta-Andria-__, provincia della Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barletta-Andria-__, provincia della Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRANI

Significato/Curiosita : Barletta-andria- provincia della puglia

La provincia di barletta-andria-trani è situata nella puglia centro settentrionale e conta 379 287 abitanti. la funzione di capoluogo è condivisa fra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trani (disambigua). trani (ascolta[·info], trane in dialetto tranese) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con barletta; andria; provincia; della; puglia; Città presso barletta ; Una provincia pugliese: barletta -Andria-__; Foto 2 Una gita a 4728 barletta Andria Trani; La mèta della gita 4728 barletta Andria Trani; Gli individui della mandria ; Una provincia pugliese: Barletta-andria -__; Alessandria ... nelle targhe; Foto 2 Una gita a 4728 Barletta andria Trani; La provincia di Jesi; Comune in provincia di Trento; Città cinese nella provincia dello Shandong; La provincia con Pontremoli; L inizio della rassegna; Uomini convinti della propria superiorità di genere; Antico nome della Palestina; Il regista della pallavolo; Il più lungo fiume della puglia ; Comune della puglia famoso per un tipo di pane; Si leggono in puglia ; Città della puglia ; Cerca nelle Definizioni