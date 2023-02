Un azione tipica del rugby - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azione tipica del rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MISCHIA

Significato/Curiosita : Un azione tipica del rugby

Il rugby a 13 o rugby a xiii (in inglese rugby league; in francese rugby à xiii) è uno sport di squadra. nacque nel 1895 da una scissione del rugby propriamente...

Che a 15), il termine mischia definisce: mischia aperta o ruck, una fase di gioco spontanea in fase di contesa del pallone mischia chiusa, fase di gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con azione; tipica; rugby; La costellazione con Aldebaran; Imitazione pedissequa; Un imbarcazione a vela; Decidono la formazione che scenderà in campo; Una scrittura maiuscola, tipica del Medioevo; tipica dimora russa di campagna; La tipica focaccina greca; Crema tipica della cucina spagnola; Una delle più forti Nazionali di rugby ; Lo sono i palloni per il rugby ; Nel rugby vale 5 punti; Fatti... come i palloni da rugby ; Cerca nelle Definizioni