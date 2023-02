Si avvolge attorno a certi involtini per insaporirli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si avvolge attorno a certi involtini per insaporirli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PANCETTA

"pancetta coppata" steccata, con cotenna (piegata e stretta tra due robuste assi tenute legate saldamente fra loro); stesa con cotenna. la pancetta tesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

