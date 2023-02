Attraversa l Alta Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attraversa l Alta Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PO

Significato/Curiosita : Attraversa l alta italia

Con i termini italia settentrionale, nord italia, alta italia o semplicemente nord o settentrione, s'intende comunemente una regione geografica e statistica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi po (disambigua). il po (afi: /'p/) è un fiume dell'italia settentrionale. la sua lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con attraversa; alta; italia; È pericoloso attraversa rla; attraversa per 650 km la pianura Padana; L attraversa il Giordano; Galleria che attraversa una montagna ing; Un nome dell alta moda; La penisola in cui è Jalta ; Relativo alla parte alta del busto; È dietro l alta re maggiore; Lago dell italia centrale; Non è certo un torrente d italia ; Ha in repertorio L italia ; L italia vi aderì fin dal 1 gennaio 1958; Cerca nelle Definizioni