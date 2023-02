Arnese per preparare minestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese per preparare minestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PASSAVERDURA

Significato/Curiosita : Arnese per preparare minestre

All'umanità, ma a tutte le forme di vita, è rimasta famosa. (essere) male in arnese / (essere) messo/preso male (essere) malmesso nel senso di malvestito, trasandato...

passaverdura in acciaio inox moulin legumes no.2 il passaverdura (o passaverdure), chiamato anche passatutto, è uno strumento usato in cucina per schiacciare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

