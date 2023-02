Le apre chi non ha voglia di cucinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le apre chi non ha voglia di cucinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCATOLETTE

Significato/Curiosita : Le apre chi non ha voglia di cucinare

Altre definizioni con apre; voglia; cucinare; È un dramma se non si apre ; Si apre per far cambiare l aria alla cabina; Si apre per parlare; Quando lavora non apre bocca; voglia incontenibile; Stanchezza, svoglia tezza; voglia insolita che rende testardi; Le apre chi non ha voglia di spignattare; Iniziare a cucinare : mettersi ai __; Modo di cucinare un uovo; Si usa per cucinare la carne in giardino; Si usa per cucinare ai ferri; Cerca nelle Definizioni