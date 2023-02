Appena addentata la mela si addormenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appena addentata la mela si addormenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BIANCA NEVE

Significato/Curiosita : Appena addentata la mela si addormenta

Al nostro occhio la neve appare bianca, anche se è composta da cristallini di ghiaccio trasparenti come l'acqua. essa appare bianca perché ogni raggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con appena; addentata; mela; addormenta; Lo sono i piatti appena sfornati; È appena diventato padre; Pesce appena nato; In prima si proiettano i film appena usciti; La mela che guasta le altre; Centrò in pieno una mela ; La mela ra grande industria; La mela ra tra le grandi industrie; Se si addormenta , formicola; addormenta te; Si racconta ai bimbi per farli addormenta re; Leggermente addormenta to; Cerca nelle Definizioni