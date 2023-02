L antico romano che proteggeva artisti e poeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antico romano che proteggeva artisti e poeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MECENATE

Significato/Curiosita : L antico romano che proteggeva artisti e poeti

Romanzieri, drammaturghi, poeti, ecc.) e artisti (pittori, scultori, ecc.), fino ad arrivare alle opere cinematografiche e videoludiche contemporanee...

Gaio cilnio mecenate – patrizio romano promotore degli artisti e dei letterati latini (tra cui virgilio ed orazio) mecenate – per antonomasia, colui il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con antico; romano; proteggeva; artisti; poeti; antico nome della Palestina; Insetti che erano venerati nell antico Egitto; L antico mago greco che dialogava con gli dei; Relativo a un antico poeta greco; Antica città della Siria con un grande teatro romano ; Gaio, console romano ; Giovane di un elegante quartiere romano ; Quella di Massenzio è al Foro romano ; proteggeva il capo del guerriero; proteggeva no gli antichi guerrieri; proteggeva no la cerchia delle città antiche; La proteggeva Diana; Una specialità della ginnastica artisti ca; Tramezzo artisti co nelle chiese bizantine; Scrisse le Vite di celebri artisti ; Paziente lavoro artisti co; Navigatore... poeti co; Un poeti co andare; poeti , verseggiatori; poeti camente carico; Cerca nelle Definizioni