Si ammira in Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ammira in Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CAPPELLA SISTINA

Significato/Curiosita : Si ammira in vaticano

La basilica di san pietro in vaticano la basilica, o chiesa a pianta basilicale, nell'architettura cristiana (specialmente le chiese paleocristiane),...

Significati, vedi cappella sistina (disambigua). voce principale: palazzo apostolico. l'interno (lato opposto all'altare). la cappella sistina (in latino: sacellum... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

