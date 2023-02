Un alternativa alla bici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alternativa alla bici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un alternativa alla bici

Bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori, costituito da un telaio cui sono vincolate due...

Delle 24 ore di monopattino. dal 1987, ad ivrea annualmente si svolge la "tre ore in monopattino", una tradizionale staffetta in monopattino per le vie del...