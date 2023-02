Si fa all inizio delle lezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa all inizio delle lezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPELLO

Significato/Curiosita : Si fa all inizio delle lezioni

appello – mezzo d'impugnazione appello appello (ordinamento civile italiano) appello (ordinamento penale italiano) appello (ordinamento amministrativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con inizio; delle; lezioni; L inizio della rassegna; L inizio del Risorgimento; Neanche all inizio ; Il time musica sincopata di inizio Novecento; Il faraone che fece erigere la più grande e antica delle tre piramidi di Giza; Isola vulcanica nell arcipelago delle Molucche; Vicolo tipico delle città liguri; Monte delle Ande che è anche un vulcano attivo; Le collezioni di minerali; Collezioni di vini Doc; Elezioni per scegliere il candidato presidente USA; Attira il collezioni sta; Cerca nelle Definizioni