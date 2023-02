Si agganciano nelle stazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si agganciano nelle stazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAGONI

Significato/Curiosita : Si agganciano nelle stazioni

Aspro e scosceso, e segna il confine tra molise e campania. a esso si agganciano altri gruppi minori come quello del monte mutria (1832 m), de la gallinola...

Voce principale: radura dell'armistizio. il vagone dell'armistizio o vagone di compiègne era il vagone ferroviario in cui furono firmati sia l'armistizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con agganciano; nelle; stazioni; Si agganciano al collare dei cani prima di uscire; Si agganciano agli occhielli della camicia; Vi si agganciano gli scarponi; Vi si agganciano gli sci; Di certo non lo inseguono le gazzelle nelle savane; Mattonelle di graniglia usate per pavimentazione; Obbliga a rinchiudersi nelle baite; nelle lampade tubiformi; Viene esposto nelle stazioni ; Ferma in tutte le stazioni ; Le stazioni dell ascensore; Un importante serie di manifestazioni dell Urbe; Cerca nelle Definizioni