Un verbo... da civette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo... da civette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un verbo... da civette

Combinando un verbo ausiliare (essere o avere) coniugato all'imperfetto ed il participio passato del verbo da coniugare. il criterio per la scelta del verbo ausiliare...

Come shmuel. uccide numerose persone, come il padre di shmuel, e sembra flirtare con gretel, ma alla fine viene scacciato da auschwitz per corruzione. muore...