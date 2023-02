Uno dei suoi strumenti di lavoro è la pialla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei suoi strumenti di lavoro è la pialla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FALEGNAME

Significato/Curiosita : Uno dei suoi strumenti di lavoro e la pialla

Un pialletto a finire, in legno la pialla è un utensile per la lavorazione del legno la cui storia è lunga ed illustre; le arti figurative egizie ci mostrano...

Un laboratorio di falegnameria in un'incisione del xvi secolo un falegname è un artigiano che lavora il legno per fabbricare o riparare mobili e infissi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

