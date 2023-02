Titolo attribuito ai re d Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo attribuito ai re d Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CATTOLICISSIMO

Significato/Curiosita : Titolo attribuito ai re d austria

Di coloro che hanno detenuto il titolo, vedi sovrani d'italia. re d'italia (in latino rex italiae) è stato un titolo utilizzato da numerosi sovrani a...

Assoggettata alla corona spagnola. le intenzioni di sposare il figlio del cattolicissimo carlo v suscitarono le ire dei protestanti del regno (che mal tolleravano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

